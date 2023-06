As críticas disparadas pelo ex-secretário Municipal de Meio Ambiente, João Copetti Bohrer à minuta do projeto de lei do Código Ambiental do Município, que integra o Plano Diretor encaminhado pela Prefeitura de Rondonópolis à Câmara Municipal, não deve mudar o cronograma das discussões previstas pela Casa de Leis.

- Publicidade -

Na edição desta sexta-feira (23), João Coppetti, que é biólogo, afirmou ao A TRIBUNA que a minuta entregue à Câmara pelo Poder Executivo não é a mesma que foi aprovada pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente (Consemma), do qual já foi presidente.

Disse ainda que a minuta “é um show de horrores”. Procurado pelo A TRIBUNA, o presidente da Câmara Municipal, vereador Junior Mendonça (PT), avaliou que esta é uma “opinião pessoal” do ex-secretário.