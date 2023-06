Com o nome cotado para assumir uma das possíveis indicações que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve fazer para o Supremo Tribunal Federal (STF), a desembargadora Federal do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 23ª Região, Adenir Alves da Silva Carruesco, esteve ontem (31) em Rondonópolis para agradecer as manifestações de apoio que tem recebido na cidade, onde atuou por quase 30 anos na Justiça do Trabalho, até ser promovida por mérito.

A agenda da desembargadora em Rondonópolis contou com a participação na sessão da Câmara, que na semana passada lançou uma carta aberta manifestando apoio à indicação dela ao Supremo.

Após a sessão do Legislativo, a desembargadora se dirigiu até as instalações do Jornal A TRIBUNA, onde fez questão de vir pessoalmente agradecer este veículo de comunicação pela visibilidade dada ao movimento em torno da sua indicação.

Também esteve na prefeitura e foi recebida pelo prefeito José Carlos do Pátio (PSB), que informou que o Executivo Municipal deve lançar uma manifestação pública em favor da indicação de Adenir.

Em seguida, no período da noite, a desembargadora recebeu homenagem concedida pelo Sindicato dos Trabalhadores no Transporte Terrestre de Rondonópolis e Região (STTTRR), durante a solenidade “Maio Lilás”.

O nome da desembargadora Adenir Carruesco vem ganhando espaço, como noticiou o A TRIBUNA, em função do crescente movimento encabeçado por entidades jurídicas para que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva indique uma mulher negra ao STF pela primeira vez na história, a fim de que seja refletida na composição da Suprema Corte a diversidade étnico-racial da sociedade brasileira.

A desembargadora disse ao A TRIBUNA que não está em campanha pela sua indicação. Mas, sim, pelo fortalecimento da “ideia”, pois ter pela primeira vez uma mulher negra no Supremo trará uma visão que a Corte nunca possuiu em seu quadro ao longo de mais de 130 anos.