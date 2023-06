A prefeitura de Rondonópolis informou ontem ao A TRIBUNA, por meio de sua assessoria de imprensa, que aguarda o pedido oficial de suspensão das obras dos corredores exclusivos para ônibus, ciclofaixas e ciclorrotas, feito pela Câmara Municipal para, depois disso, se posicionar.

“A Prefeitura aguarda o documento oriundo da Câmara”, diz o município. A execução do projeto foi iniciada pela rua Dom Pedro II, há mais de dez dias.

Conforme noticiado, uma audiência pública realizada na tarde de terça-feira (6), na Câmara Municipal, resultou no encaminhamento do pedido de suspensão, por pelo menos 15 dias, a fim de que o tema possa ser melhor discutido e ser realizado um estudo técnico mais aprofundado da projeto em execução.

Este é o segundo pedido de paralisação dos serviços. O primeiro foi encaminhado ao prefeito José Carlos do Pátio (PSB) pela Câmara Municipal, por meio de ofício, na semana passada, após reunião com integrantes de entidades empresariais do município.

O temor do segmento é que a implantação do projeto possa gerar prejuízos ao comércio, por conta de uma possível perda de vagas de estacionamento na região central. O pedido não foi acatado e as obras executadas pela empresa contratada pela prefeitura seguiram.