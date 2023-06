Ontem (13), Pátio recebeu um grupo de vereadores no Palácio da Cidadania para uma reunião. Segundo fontes disseram, ele não tocou no assunto durante o encontro.

O prefeito de Rondonópolis, José Carlos do Pátio (PSB), ainda não se pronunciou a respeito do pedido feito pela Câmara Municipal para que seja suspenso o projeto de implantação dos corredores exclusivos de ônibus, ciclofaixas e ciclorrotas em algumas vias da cidade.

Conforme noticiou o A TRIBUNA ontem, após a gestão municipal tomar conhecimento, na tarde da segunda-feira (12), do ofício encaminhado pela Câmara, no qual reiterou o pedido de suspensão dos corredores (por pelo menos 15 dias), a expectativa era de que o prefeito tomaria uma decisão a respeito entre ontem e hoje (14).

Antes, a Câmara já havia encaminhado, no dia 30 de maio, ao prefeito José Carlos do Pátio, um pedido de suspensão, após reunião com integrantes de entidades empresariais do município. O pedido não foi acatado e as obras executadas pela empresa contratada pela prefeitura seguiram.

O presidente do Legislativo adiantou que, caso o prefeito desconsidere o pedido de suspensão, a Casa poderá apresentar um Projeto de Lei mudando o Plano de Mobilidade Urbana, aprovado em 2020, assegurando que quaisquer alterações abruptas somente sejam permitidas depois de aprovado o Plano Diretor que está em tramitação no Legislativo.