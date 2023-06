As repartições públicas do Governo do Estado e do Município não abrem as portas nesta quinta-feira. Ficam mantidos somente os serviços essenciais na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Pronto Atendimento Infantil e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A abertura neste feriado, conforme explica Lucas Gonçalves, presidente do Secro, é permitida mediante o pagamento de 100% de horas extras, bem como com a manutenção da folga remunerada semanal.

O funcionamento facultativo do comércio está definido em acordo de convenção trabalhista do Sindicato dos Empregados no Comércio de Rondonópolis (Secro). Já as repartições públicas e agências bancárias fecham as portas.

Segundo a Federação Brasileira dos Bancos (Febraban), as agências bancárias fecham nesta quinta-feira (8) e o funcionamento é normal na sexta-feira.

CORPUS CHRISTI

Corpus Christi é um feriado religioso comemorado em todo o Brasil na quinta-feira seguinte ao domingo da Santíssima Trindade. Em Rondonópolis, Corpus Christi é um Feriado Municipal instituído pela Lei Municipal nº 858 de 14 de julho de 1982.

DIA DOS NAMORADOS: FIM DE SEMANA TEM HORÁRIO ESPECIAL

O comércio varejista de Rondonópolis poderá abrir em horário especial neste fim de semana que antecede o Dia dos Namorados, comemorado na próxima segunda-feira (12). O funcionamento nos horários diferenciados é facultativo e definido por meio de acordo em convenção trabalhista.

No sábado (10), conforme o Sindicado dos Empregados no Comércio de Rondonópolis, o funcionamento é facultativo até as 20h. Já no domingo (11), pode abrir as portas das 7 as 15h. Para a abertura, o trabalhador tem direito a receber horas extras em dobro e folga semanal remunerada.

O Dia dos Namorados é uma das datas mais importantes do comércio no Brasil. Em Mato Grosso, pesquisa de intenção de compra para este ano, realizada pelo Instituto de Pesquisa e Análise da Fecomércio Mato Grosso (IPF-MT) mostra que 42% dos casais no estado estão propensos a gastar, em média, R$ 252,07 na compra dos presentes.

Apesar de o percentual ser menor do que o analisado no ano passado (48%), o gasto previsto está 25,16% maior, já considerando a inflação no período.

Ainda, de acordo com o IPF-MT, a movimentação no comércio para a data pode gerar uma movimentação de cerca de R$ 377 milhões na economia do estado, aquecendo, principalmente, os segmentos ligados ao comércio de bens e serviços de Mato Grosso.

Para o levantamento dos dados, o IPF-MT realizou 250 entrevistas em 32 municípios de Mato Grosso, entre os dias 9 e 23 de maio, com margem de erro estimada em 3% para mais ou para menos.