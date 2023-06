A Santa Casa de Rondonópolis pediu mais alguns dias para concluir o seu levantamento e apresentar a sua contraproposta à contratualização para a prestação de serviços ao município, que está com uma proposta tramitando na Câmara.

- Publicidade -

Conforme noticiou o A TRIBUNA, na sessão do último 7, a Câmara rejeitou o pedido do prefeito José Carlos do Pátio (PSB) para votação em regime de urgência da autorização legislativa solicitada para que o município celebre convênio de até R$ 94.981.701,80 milhões com a Santa Casa.

A justificativa da vereadora Marildes Ferreira (PSB), que preside a Comissão de Saúde da Casa, para pedir a derrubada do regime de urgência, foi para que a proposta do Executivo tramitasse normalmente pelas comissões da Casa de Leis e, enquanto isso, se busque aumentar o valor global da contratualização, que deveria ter sido feita há quase um ano. A contraproposta da Santa Casa era aguardada para sexta-feira passada.

“Pediram mais um prazo para finalizar e deve encaminhar para nós (Câmara) nos próximos dias, pois queremos votar esta contratualização entre o município e a Santa Casa na sessão da outra semana”, disse a vereadora Marildes Ferreira.

Mesmo sem ter ainda a contraproposta da Santa Casa, uma reunião foi realizada ontem (20) na Câmara para se discutir formas de ampliar valores, atendimentos e procedimentos ofertados à população.

Além da vereadora Marildes pela Comissão de Saúde da Câmara, participaram da reunião os vereadores da Comissão de Constituição e Justiça, Subtenente Guinancio (presidente) e Reginaldo Santos (vice-presidente, líder do Executivo na Casa de Leis); a secretária municipal de Saúde, Izalba Albuquerque; representantes da Santa Casa, Hospital Paulo de Tarso e Escritório Regional de Saúde, que é vinculado à Secretaria de Estado de Saúde.

“Uma reunião que considero muito produtiva pois, pela primeira vez, conseguimos sentar todos juntos com o intuito de construir um consenso para ampliar os investimentos na saúde pública da nossa cidade”, avaliou Marildes. “Senti disposição de todos em buscar melhorar”.

Ela adiantou que uma das possibilidades discutidas na reunião para se buscar ampliar os valores, está no aumento dos recursos pagos pelo Estado em forma de incentivo para realização de procedimentos de média e alta complexidade.

“Precisa discutir com o Governo do Estado as tabelas, buscando melhorar”, disse a vereadora, acrescentando que Rondonópolis tem a maior produção na média e alta complexidade. “Mas é a que menos recebe”, destacou.