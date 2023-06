O plenário da Câmara Municipal rejeitou, na sessão de ontem (7), o pedido do prefeito José Carlos do Pátio (PSB) à votação em regime de urgência da autorização para que o município celebre convênio de até R$ 94.981.701,80 milhões com a Santa Casa de Misericórdia. Com a derrubada do regime de urgência, o Projeto de Lei passa a tramitar normalmente pelas comissões da Casa de Leis.

- Publicidade -

Solicitada pela Comissão de Saúde, presidida pela vereadora Marildes Ferreira (PSB), a derrubada da urgência da proposta foi aprovada pelos presentes na sessão.

“Esta propositura para contratualização com a Santa Casa, que já deveria ter sido feito há quase um ano, chegou na terça-feira (6) para ser votado com urgência. No entanto, verificamos que existem alguns pontos para serem melhorados. Por isso, pedimos a derrubada da urgência para que o projeto siga a tramitação normal pela Casa”, justificou Marildes Ferreira.

Segundo ela, a ideia é se debruçar sobre o projeto para buscar melhorar, não só o valor proposto pelo município de cerca de R$ 94 milhões para fazer a contratualização, como também os incentivos previstos para alguns procedimentos, como, por exemplo, para a realização de partos normais e à radioterapia.

“Avaliamos que pode melhorar”, atesta Marildes, acrescentando que o Ministério da Saúde tem um orçamento para o setor de cerca de R$ 2 bilhões. “Então, temos como buscar fazer uma contratualização maior”, frisou.

A vereadora disse também que pretende ouvir a direção da Santa Casa, “que deve apresentar a sua contraproposta”. Reiterou que isto já deveria ter sido feito pelo município antes de encaminhar a proposta ao Legislativo.