O biólogo, ex-secretário Municipal de Meio Ambiente e ex-presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente (Consema), João Copetti Bohrer, está questionando o conteúdo da minuta do projeto de lei do Código Ambiental do Município, que integra o Plano Diretor de Rondonópolis e foi enviado à Câmara Municipal.

Segundo ele, a minuta que o Poder Executivo entregou para a Câmara não é a mesma que foi aprovada pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente. “A minuta entregue para a Câmara é um show de horrores”, dispara.

João Copetti, que participou da elaboração do projeto de lei do Código Ambiental do Município, explica que o texto entregue para ser avaliado e votado na Câmara Municipal pela Prefeitura é muito diferente daquele elaborado pela equipe técnica do Plano Diretor e aprovado pelo Consema.

“A minuta do Código Ambiental que foi para a Câmara não tem respaldo legal, não tem base técnica e é um total desrespeito com a sociedade rondonopolitana”, afirma.

De acordo com ele, a minuta que chegou à Câmara tem várias mudanças que poderão gerar conflitos desnecessários. “Foi uma surpresa ver o conteúdo do código enviado para os vereadores, pois não foi aquele elaborado pela Comissão Permanente Técnica de Desenvolvimento Urbano (Codeur)”, disse.

A Codeur, que era composta por servidores municipais de várias áreas técnicas, foi criada pelo Município ainda na gestão do ex-prefeito Percival Muniz com o objetivo de implementar e monitorar o Plano Diretor Urbano e Ambiental de Rondonópolis.

Como exemplo das mudanças entre a minuta “original” e a encaminhada semana passada para a Câmara, Copetti aponta alterações nas dimensões das Áreas de Proteção Permanentes (APPs). No texto enviado ao Legislativo municipal, a dimensão da APP do Rio Vermelho foi estabelecida em 200 metros, diferente da minuta anterior em que a dimensão era de 100 metros.