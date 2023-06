Para Cadidé, a Dom Pedro II, por exemplo, tem apenas um curto trecho de estrangulamento no tráfego de veículos, nas proximidades da Praça dos Carreiros. “Esta situação poderia ser resolvida com redimensionamentos de linhas de ônibus”, avalia.

Conforme foi noticiado, o serviço de implantação da nova sinalização começou pela Dom Pedro II, o que acabou gerando vários questionamentos em grupos de redes sociais e a resistência de comerciantes da região central, que temem ser prejudicados com a perda de vagas de estacionamento de veículos.

Para o advogado especialista em Direito de Trânsito e Mobilidade, Aristóteles Cadidé, a implantação de corredores exclusivos para circulação de ônibus na Dom Pedro II, entre as avenidas Lions Internacional e Frei Servácio, como está sendo executado pela Prefeitura de Rondonópolis, de forma fragmentada, sem fazer parte de um projeto interativo de mobilidade urbana na cidade, como construções de viadutos e trincheiras, não é necessária.

Ele também ressaltou que a implementação das faixas exclusivas, neste momento de forma fragmentada, sem vir acompanhada de outras ações de modernização da oferta de linhas e adequações com outras situações, como viadutos e trincheiras, por exemplo, será ineficaz e causará transtornos para a população.

“É um erro. Aliás, mais um erro e recursos públicos jogados fora. Precisamos investir é na modernização com a criação de linhas alternativas, retirar algumas linhas do quadrilátero central com base em pesquisa de sobe e desce, além de criar corredores alternativos e não exclusivos”, atesta Cadidé.

Para ele, o investimento que traria impacto positivo para o transporte público, bem como para melhoria do fluxo de trânsito na cidade, seria implantar corredores nas regiões de confluências, onde têm rotatórias e engarrafamentos, como na Avenida dos Estudantes, na Fernando Correa, na Bandeirantes, entre outras.