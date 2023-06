Os dados preliminares do Censo 2022 mostram que Rondonópolis tem cerca de 96% da população morando na área urbana, com média de idade de 33,3 anos, sendo que a maioria é mulher.

Com isso, a perspectiva é que o número total de habitantes da cidade fique em torno de 250 mil. Número que poderá ser um pouco menor ou maior que a prévia do IBGE divulgada em dezembro de 2022, que mostrou Rondonópolis com 253.388 habitantes.

Os dados preliminares foram apresentados pelo coordenador local do Censo, Marcelo Marques, e o coordenador de Mato Grosso, Francisco Vieira da Silva, em reunião na prefeitura que contou com a presença do prefeito José Carlos do Pátio, de vereadores e entidades locais.

Em comparação com o Censo de 2010, os dados indicam que a população envelheceu e as famílias reduziram de tamanho. A renda dos responsáveis pelos domicílios rondonopolitanos aumentou nos últimos 12 anos, bem como o número de domicílios ligados à rede de esgoto.

O Censo apurou que do total de 235.622 habitantes contados nos domicílios em que houve resposta aos recenseadores, 118.644 são mulheres e 116.978 homens. A maior parte dessa população é urbana, 227.777, enquanto 7.845 pessoas vivem na zona rural.

Além disso, os dados preliminares do Censo 2022 apontam que a média de idade da população de Rondonópolis é maior que aquela de 2010 e que a média de moradores por domicílio em 2022 caiu em relação a 2010.

Na avaliação da renda, a preliminar do Censo 2022 indica que a renda média dos cidadãos rondonopolitanos responsáveis pelos domicílios aumentou, passando de R$ 2.792,60 em 2010 para R$ 3.159,50 em 2022. O levantamento mostra ainda que 2,9% dos domicílios declararam renda zero.

Cresceu também a quantidade de domicílios ligados à rede de esgoto. Dos 105.401 domicílios em 2022, 85,7% contam com rede de esgoto. Em 2010, eram apenas 35,4% do total de domicílios.

O prefeito José Carlos do Pátio recebeu os dados do Censo 2022 e destacou que apesar de serem preliminares, mostram uma perspectiva da realidade da cidade. Ele afirmou que acredita que apesar do total da população, possivelmente, ficar abaixo do esperado por muitos, os indicadores sociais irão melhorar.

“São dados preliminares, mas temos uma perspectiva que os indicadores sociais irão melhorar”, reiterou e acrescentou que o Censo mostra que em todo o Brasil, as pessoas estão tendo menos filhos, as famílias estão menores, e isso reflete no crescimento populacional. “Mesmo assim, a tendência é Mato Grosso crescer mais que a média nacional”.

“Às vezes não são os dados que a gente esperava, mas são os dados reais. Tenho certeza que Rondonópolis, nestes últimos 12 anos, está cumprindo o seu dever, o poder público, o setor privado, e tenho certeza que teremos melhoras”, concluiu o prefeito.

RELEMBRE

O trabalho do IBGE, em Rondonópolis, teve início em agosto do ano passado e a conclusão foi prorrogada mais de uma vez. A cidade teve problemas com a contratação de recenseadores, tendo que realizar o Censo com um número inferior do necessário, além de encontrar dificuldades junto aos moradores, que se recusavam a responder ao questionário.

Ao longo do processo de levantamento dos números, em função das inúmeras dificuldades encontradas, havia a preocupação de setores da sociedade local de o Censo 2022 não conseguir mostrar a realidade da cidade, ficando os dados subestimados.

DADOS OFICIAIS

Os números finais do Censo Demográfico 2022 serão divulgados pelo IBGE às 10h da próxima quarta-feira (28). De acordo com o Instituto, na ocasião, serão divulgados os primeiros resultados de população e domicílios, apresentando um conjunto de informações básicas sobre os totais populacionais e de domicílios no País em diferentes níveis geográficos e recortes, além de diversos indicadores derivados dessas informações, como a média de moradores por domicílio, a densidade demográfica e a taxa de crescimento anual da população e dos domicílios.