Prevista no contrato de concessão da BR-163, a construção do contorno norte de Rondonópolis, que vai desviar o tráfego pesado da rodovia da atual travessia urbana da cidade, deve começar a virar realidade somente em 2027.

Segundo a Nova Rota do Oeste, o projeto de execução da obra está pronto e foi encaminhado para a aprovação da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

A previsão, conforme cronograma da concessionária, que atualmente tem o Governo do Estado, por meio da MT Par, como principal acionista, é de que a obra tenha início em 2027.

A construção do contorno, ou de viadutos e trincheiras na travessia urbana da BR-163/364, em Rondonópolis, passaram a ser cobradas com mais ênfase nos últimos meses em função do aumento do tráfego de veículos pesados misturado com o tráfego urbano, composto principalmente, por motocicletas e veículos leves, que tem causado inúmeros acidentes, inclusive com várias vítimas fatais.

Conforme informou ainda a Nova Rota do Oeste ao A TRIBUNA, os investimentos previstos para Rondonópolis, além da construção do contorno norte em 2027, é a conclusão da obra da ponte sobre o Rio Vermelho e da passarela.