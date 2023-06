O aumento do tráfego de carretas na Avenida W-11 levou a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Setrat) a fechar uma parceria com o Gabinete de Apoio à Segurança Pública do Município (Gasp) para fortalecer a fiscalização visando impedir o acesso de veículos pesados.

O problema na W-11 tem piorado nos últimos dias em função do bloqueio de acesso ao trânsito no Anel Viário, que está em obras. O trabalho de fiscalização deve ser intensificado a partir desta semana que está começando.

Segundo o Gasp, a Setrat pediu apoio para fortalecer a fiscalização na avenida com a participação de policiais na última segunda-feira (5). O Gasp está finalizando as escalas de trabalho dos policiais para que eles possam atuar junto aos agentes de fiscalização de trânsito e intensificar a fiscalização na via.

O chefe do Departamento de Trânsito do Município, Fernando Rivelo, explicou que o apoio de policiais é necessário em função do número reduzido de agentes de fiscalização de trânsito do município, bem como para poder realizar fiscalização no período noturno, já que os agentes cumprem escala de trabalho somente até as 18h.