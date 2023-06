O prefeito José Carlos do Pátio (PSB) recebeu um novo pedido para que suspenda a implantação do projeto de corredores de ônibus, ciclofaixas e ciclorrotas em vias da cidade. A execução do projeto foi iniciado pela gestão municipal pela rua Dom Pedro II, há cerca de dez dias.

O novo pedido de suspensão, de pelo menos 15 dias, resultou da audiência pública realizada na tarde de ontem (6), pela Câmara de Vereadores.

Além dos parlamentares, participaram da audiência representantes do Poder Executivo e das entidades ligadas ao comércio.

“Peço aos secretários municipais presentes que levem ao prefeito a mensagem para que suspenda (implantação dos corredores), para que possamos fazer um estudo e ampliarmos o debate, que começou hoje [ontem] e esta Casa não vai se furtar a ele (debate)”, disse o presidente da Câmara Municipal, vereador Junior Mendonça (PT).

Há cerca de uma semana, a Câmara, após se reunir com integrantes de entidades empresariais do município, que temem que o projeto possa vir gerar prejuízos ao setor, por conta de uma possível perda de vagas de estacionamento na região central, encaminhou ofício ao prefeito José Carlos do Pátio solicitando a suspensão imediata das medidas adotadas para a implantação dos corredores em vias da cidade. No entanto, o pedido não foi acatado.