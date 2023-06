Depois de anos de imbróglio jurídico e moradores convivendo com problemas diversos, as obras de melhorias do prolongamento da Rua Rio Branco, na duplicação da via, ligando a região do Monte Líbano e da Vila Rica e Mathias Neves, começaram a ser realizadas.

Segundo a Secretaria de Estado de Infraestrutura (Sinfra/MT), o serviço está sendo executado pela empresa que era responsável pela obra em 2017 depois da assinatura de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre empresa e Ministério Público do Estado de Mato Grosso. A empresa também é a responsável por arcar com os custos das melhorias.

O prolongamento da Rua Rio Branco foi inicialmente construído pela Prefeitura ainda no ano de 2013, mas em 2017 o Governo do Estado, por meio de uma parceria com o Município, contratou uma empresa para duplicar quatro quilômetros da via e realizar obras complementares, como canteiro central e pistas de caminhada, ciclovia e obras de drenagem.