Aguardado há vários anos, o Parque Natural Municipal (antigo Parque da Seriema) continua sem data definida para ser entregue à população. O espaço de lazer deve ainda receber uma via de acesso para ter as obras concluídas, mesmo com a parte interna praticamente pronta.

Recentemente, a Prefeitura também contratou uma empresa para fazer a extensão da rede elétrica e instalação de posto de transformação para alimentar o parque com energia elétrica.

Esperado com grande expectativa, o Parque Municipal de Rondonópolis, pela sua ótima localização e os diversos atrativos em meio à natureza, deve se firmar como principal área de lazer da cidade. O valor anunciado para construção é de R$ 6,9 milhões, com recursos oriundos de compensação ambiental da ALL, hoje de propriedade da Rumo.