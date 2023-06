Um alarme falso de assalto em uma agência do Banco Sicoob em Rondonópolis, na tarde de ontem (13), mobilizou as forças de segurança da cidade.

Dois homens chegaram a ser algemados, mas foram liberados logo em seguida, após a Polícia Militar constatar que eram clientes do banco e estavam na agência realizando operações bancárias.