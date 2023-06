Foram muitas as mensagens de clientes, leitores e amigos felicitando o A TRIBUNA pelo trabalho desenvolvido ao longo dos 53 anos de sua história, data comemorada nesta quarta-feira (7). Com circulação ininterrupta, o jornal entrou no ano 54 com o compromisso renovado com a informação e o progresso de Rondonópolis.

- Publicidade -

O aniversário de 53 anos foi, inclusive, lembrado em discurso na Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) feito pelo deputado estadual Thiago Silva (MDB), que apresentou uma moção de aplauso ao jornal.

“É com muita alegria que apresento a moção de aplauso ao jornal A TRIBUNA do Município de Rondonópolis pelos seus 53 anos de fundação. Acredito que o jornal é um dos veículos de comunicação mais antigos do Estado, sendo o mais antigo jornal de Rondonópolis”, disse o deputado na abertura do discurso.

Thiago destacou que o A TRIBUNA tem feito um trabalho sério durante os 53 anos, marcado pela credibilidade e jornalismo imparcial.