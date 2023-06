O vereador Batista da Coder (SD) apresentou, na Câmara Municipal, um projeto de lei que torna o dia do padroeiro de Rondonópolis, São João Batista, comemorado em 24 de junho, feriado municipal. São João Batista foi declarado oficialmente o padroeiro da cidade em 2008, por meio da lei municipal nº 5.505/2008.

- Publicidade -

A lei municipal, contudo, não tornou a data feriado após impasse com entidades de classe do Município que se manifestaram contrárias quanto a criação de mais um feriado na cidade.

A nova tentativa de tornar a data feriado municipal foi apresentada pelo vereador na sessão ordinária da Câmara Municipal de anteontem (14). Contudo, como não havia um acordo do autor do projeto de lei com a Comissão de Constituição e Justiça da Casa para a votação, o projeto acabou retirado da pauta.

Batista explicou que aguarda uma avaliação da Comissão de Constituição e Justiça sobre o projeto de lei e pretende que seja incluído na pauta da Câmara na próxima sessão ordinária que acontece na quarta-feira (21).

O vereador destacou que em muitos municípios brasileiros, o dia do padroeiro da cidade é feriado municipal e poderia ser da mesma forma em Rondonópolis.

Em 2008, quando a lei que criava o dia do padroeiro e tornava a data um feriado municipal foi proposta, como foi citado acima, houve resistência de entidades de classe da cidade, que não concordavam com a criação de mais um feriado municipal.

Diante da resistência, a Câmara Municipal optou em estabelecer o dia de São João Batista como Dia do Padroeiro sem tornar a data feriado e avaliar como seria a aceitação de São João Batista como padroeiro e se a data contaria com comemorações da Igreja Católica e se tornaria uma tradição municipal.