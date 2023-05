Rondonópolis deve receber apoio para a segurança pública com a instalação de um amplo sistema de câmeras para monitoramento. A Prefeitura aderiu ao programa do Governo do Estado Vigia Mais MT e deve receber 669 câmeras que serão instaladas em pontos estratégicos da cidade e monitoradas pelas polícias Civil e Militar, podendo ser utilizadas por outros órgãos municipais.

Atualmente, segundo a Prefeitura, ela está realizando a análise orçamentária, pois caberá ao Município fazer a instalação dos equipamentos e promover a manutenção dos mesmos.

Ao mesmo tempo, a Polícia Militar e a Polícia Civil estão definindo os pontos em que as câmeras serão instaladas. De acordo com o comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel Lauro Osório, o trabalho de levantamento dos locais de instalação das câmeras já está sendo finalizado.

“Estamos escolhendo os locais em conjunto com a Polícia Civil para posicionar as câmeras. Os locais são aqueles onde existem uma demanda maior de ocorrências, são as hotspot (zonas quentes), as manchas criminais, e também locais que consideramos estratégicos, que são as estradas e saídas da cidade e os acessos de ruas e avenidas vicinais”, explicou o comandante.

Para o tenente-coronel, a instalação das câmeras será fundamental para combater a criminalidade, bem como auxiliar o Município, especialmente, em questões de planejamento de trânsito. “Com todas [câmeras] em plena atividade e funcionamento será praticamente impossível não ver um crime acontecendo”, diz.