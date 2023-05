A Câmara Municipal encaminhou, ontem (30), um ofício ao prefeito José Carlos do Pátio (PSB) solicitando a suspensão imediata das medidas que estão sendo adotadas para a implantação do projeto de ciclofaixa, ciclorrotas e corredores exclusivos de veículos do transporte coletivo em várias vias da cidade.

Uma das justificativas apresentadas para pedir a suspensão é que as medidas que estão sendo implementadas no trânsito não foram discutidas no parlamento municipal.

“Requer que seja imediatamente suspensa a implantação dos respectivos corredores para que esta Casa de Leis adote providências que lhe são de sua competência”, diz trecho do ofício.

Entre as providências que devem ser tomadas, segundo o presidente da Casa, estão a aprovação na sessão de hoje (31) da convocação de uma audiência pública para discutir o tema com a população.

Conforme o A TRIBUNA noticiou ontem, o serviço de implantação da nova sinalização começou pela Dom Pedro II, o que acabou gerando vários questionamentos em grupos de redes sociais e a resistência de comerciantes da região central, que temem ser prejudicados com a perda de vagas de estacionamento de veículos.

O documento encaminhado ao prefeito foi produzido após reunião dos vereadores, durante a Ordem do Dia da Câmara, com diretores da ACIR, CDL, bem como vários empresários do comércio local que buscaram o apoio do Legislativo.

Por seu lado, o Paço explica que a intervenção em andamento faz parte do projeto de engenharia de tráfego, baseado em um amplo estudo, visando incentivar o uso de coletivos, bem como melhorar a mobilidade urbana da cidade.

O planejamento prevê a implantação de 24km de corredores com faixas exclusivas para ônibus do transporte coletivo municipal e 22km de ciclofaixas e ciclorrotas, somando as vias Dom Pedro II, Fernando Corrêa, Barão do Rio Branco, João Pessoa, Otávio Pitaluga, João Goulart, Rio Branco (trecho mão dupla). Avenidas: Bandeirantes, Dom Wunibaldo, Tiradentes, Marechal Rondon, Lions Internacional, Bandeirantes (trecho duplicado). .

“Somente onde foi identificada a necessidade de dar maior fluidez para o trânsito”, explica José Leonardo Alves Leite, o engenheiro de transporte que elaborou o projeto baseado na avaliação feita pelos técnicos da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Sinfra), com o apoio dos dados apresentados pela então empresa Cidade de Pedra.

Explica ainda que, para implantação das faixas exclusivas para os ônibus, deve-se retirar uma das faixas destinadas para estacionamento e transformá-lo em corredor exclusivo de transporte coletivo nos horários de pico. Os horários que apenas ônibus poderão usar os corredores serão das 6h às 8h e das 16h45 às 18h.

Ainda de acordo com o engenheiro, os locais onde existe estacionamento pago da empresa Rotativo Rondon, somente nos horários exclusivos do transporte coletivo é que não haverá uso do local para estacionamento. Nos demais horários, mantém-se o serviço normalmente.