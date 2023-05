A campanha de vacinação contra a influenza foi ampliada este ano com o objetivo de expandir a cobertura vacinal contra a gripe antes do inverno, quando as infecções respiratórias tendem a aumentar.

A campanha de vacinação contra a influenza foi ampliada este ano com o objetivo de expandir a cobertura vacinal contra a gripe antes do inverno, quando as infecções respiratórias tendem a aumentar.

O Dia “D” pretende ampliar a cobertura vacinal em Rondonópolis, especialmente, a imunização contra a gripe. Toda a população pode ser vacinada, incluindo as crianças com mais de seis meses.

Também será uma oportunidade para colocar os cartões de vacinação das crianças e adolescentes em dia, já que as unidades vão ofertar as vacinas da rotina infantil.

Rondonópolis terá 64 postos de saúde abertos neste sábado (27) para o Dia “D” de vacinação. Em todas as regiões, as equipes de saúde vão atender a população das 7 às 11h e das 13 às 17h. Nas unidades de saúde, a população poderá se vacinar contra a influenza e receber a vacina bivalente contra a Covid-19.

Conforme o Ministério da Saúde, mais de 80 milhões de doses da vacina trivalente, produzidas pelo Instituto Butantan, foram distribuídas para todo o país. A meta é vacinar 90% da população. Ainda, segundo o Ministério da Saúde, a campanha de vacinação avança, mas é necessário que mais pessoas se protejam.

VACINA BIVALENTE

A Secretaria de Saúde reforça ainda a necessidade de ampliar a cobertura vacinal com a bivalente contra a Covid-19. Podem se imunizar com a bivalente todas as pessoas com mais de 18 anos que já tenham recebido pelo menos duas doses da vacina contra a doença, e tenha tomado a última dose há, pelo menos, quatro meses.