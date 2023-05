A Comissão Eleitoral (CE), que conduziu o processo eleitoral para a renovação das diretorias ligadas à União Rondonopolitana das Associações de Moradores de Bairros (Uramb), indeferiu os recursos apresentados pelas chapas que saíram derrotadas no Conjunto São José e Vila Operária, onde pediam o cancelamento do resultado do processo eleitoral realizado no dia 26 de março.

O anúncio do parecer foi feito na tarde de ontem (8) pelo presidente da CE, Pedro Aguiar, conhecido também como Pedrinho, durante coletiva de imprensa realizada na sede da Uramb, no Jardim Guanabara. O anúncio foi acompanhado também por representantes das chapas envolvidas na disputa nos dois bairros.

Conforme já foi amplamente divulgado, as chapas encabeçadas por Geraldo Pajé e Manelão, Conjunto São José e Vila Operária, respectivamente, entraram com recurso pedindo a anulação do resultado. A alegação foi de que diversas fraudes teriam sido cometidas pelas chapas vencedoras, comprometendo a lisura do processo.

“O parecer da comissão é pelo indeferimento dos recursos apresentados pelas chapas e manter o resultado das eleições. Quem se sentiu prejudicado pode procurar a Justiça”, sustentou Pedrinho ao anunciar o parecer, que deveria ser apresentado durante assembleia geral extraordinária convocada para sábado (6).

No entanto, conforme divulgado pelo A TRIBUNA, a assembleia foi cancelada por força de uma liminar expedida na sexta-feira (5), pela juíza Tatyana Lopes de Araújo Borges, do 2º Juizado Especial de Rondonópolis. A decisão liminar da juíza atendeu pedido apresentado pela advogada Cassia Zago, representante da candidata vencedora do pleito na Vila Operária, Jaci Terra.