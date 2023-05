A eleição para presidente de bairros das Associações de Moradores do Conjunto São José e Vila Operária pode ser judicializada. O advogado Fabrício Miguel disse ontem (11) ao A TRIBUNA que aguarda a confirmação da União Rondonopolitana das Associações de Moradores de Bairros (Uramb) se o parecer anunciado na tarde de segunda-feira (8) pela Comissão Eleitoral, que coordenou o processo, é a decisão final do resultado da disputa para renovação das diretorias das associações, ocorrida no dia 16 de março.

“Já pedi a cópia do parecer e estou aguardando a Uramb dizer se o parecer da Comissão Eleitoral é a decisão sobre os recursos, onde foram apontadas várias irregularidades ocorridas no processo”, disse Fabrício.

Ele representa as chapas encabeçadas por Geraldo Pajé e Manelão – Conjunto São José e Vila Operária, respectivamente. As duas chapas entraram com recurso pedindo a anulação do resultado. A alegação foi de que diversas fraudes teriam sido cometidas pelas chapas vencedoras, comprometendo a lisura do processo.