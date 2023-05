A falta de medicamentos e insumos em unidades de saúde do município de Rondonópolis tem gerado reclamações da população e o assunto foi questionado na sessão ordinária de ontem (10) pela vereadora Marildes Ferreira (PSB).

A parlamentar, que preside a Comissão de Saúde da Casa, por meio de requerimento direcionado ao prefeito José Carlos do Pátio (PSB) e à secretária municipal de Saúde, Izalba Albuquerque, solicitou informações sobre o problema, que afetaria a UPA, PA Infantil e os Hospitais de Retaguarda e o da Lions.

De acordo com ela, a situação é preocupante, pois as reclamações são muitas de que estão faltando medicamentos básicos e insumos necessários para o trabalho de rotina nas unidades de saúde do município.

“Temos recebido muitas reclamações sobre a falta de medicamentos simples e insumos, como dipirona, tilatil, esparadrapo e seringa. O que confirmamos nas nossas visitas que fizemos nas unidades nos últimos dias”, revelou a vereadora.

No requerimento, ela cobra informações da prefeitura sobre o valor licitado para aquisição de medicamentos em 2022 e 2023. Além disso, Marildes quer saber também o valor empenhado, o que foi pago nas compras e o que já foi entregue.