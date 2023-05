Anunciado ainda em meados do ano passado, a Prefeitura de Rondonópolis começou, no fim de semana, a executar o projeto para a inserção de ciclofaixa, ciclorrotas e corredores exclusivos de veículos do transporte coletivo em Rondonópolis.

A Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) explica que a ciclofaixa é parte da pista delimitada com pintura horizontal e sinalização de placas verticais destinada exclusivamente para tráfego de bicicletas.

E, ciclorrota também conhecida como Rota de Bicicleta “são vias sinalizadas, no solo ou em placas, que compõem o sistema ciclável da cidade, de forma a interligar pontos de interesse, ciclovias e ciclofaixas”.

O serviço de implantação da nova sinalização começou pela Dom Pedro II, o que acabou gerando, ontem (29), vários questionamentos em grupos de redes sociais e resistência de comerciantes da região central, que temem ser prejudicados com a perda de estacionamento de veículos. Inclusive, informações chegaram ao A TRIBUNA dando conta de que eles devem buscar apoio junto aos vereadores.

Resultado de uma ação conjunta da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Sinfra), Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Setrat) e a Autarquia do Transporte Coletivo (AMTC), o projeto, segundo o município, visa dar mais agilidade ao transporte público de passageiros, com vistas à segurança e a mobilidade na cidade.

Pelo planejamento, estão previstos a implantação de 24km de corredores com faixas exclusivas para ônibus do transporte coletivo municipal e 22 km de ciclofaixas e ciclorrotas, somando as ruas: Dom Pedro II, Fernando Corrêa, Rio Branco, João Pessoa, Otávio Pitaluga, João Goulart, Rio Branco (trecho mão dupla).

Além das avenidas: Bandeirantes, Dom Wunibaldo, Tiradentes, Marechal Rondon, Lions Internacional, Bandeirantes (trecho duplicado).

Primeira a ser contemplada com a sinalização horizontal e vertical, a Dom Pedro II receberá sinalização para instalação de corredores exclusivos para os ônibus do transporte coletivo e também as ciclofaixas, no trecho que vai da Lions Internacional até a altura da Igreja Santa Cruz.