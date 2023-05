O presidente do diretório municipal do PT, Wendell Girotto, afirmou ontem (3) ao A TRIBUNA que vê como natural a movimentação do PV, com quem a sigla forma uma federação partidária ao lado do PCdoB, no sentido de fortalecer o nome do diretor do Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis (Sanear), Paulo José Correia, que foi lançado no início deste ano pelo prefeito José Carlos do Pátio (PSB) para disputar a sua sucessão pelo seu grupo político.

No entanto, ele ressaltou que ainda é muito cedo para fechar questão sobre o processo eleitoral de 2024. Além disso, a federação partidária, que estabelece a necessidade das siglas atuarem na disputa eleitoral como se fossem um só partido nos próximos anos, tem regras a serem seguidas.

O PV, conforme divulgou o A TRIBUNA, realizou na noite de anteontem (2) – veja notícia nesta página – uma plenária para discutir a organização partidária e o cenário de 2024.

Diferente do PT, que pretende lançar uma candidatura própria para disputar a Prefeitura no ano que vem, a sigla presidida no município pelo ex-vereador Juca Lemos está defendendo o apoio ao nome lançado por Pátio, Paulo José.

“Perfeitamente natural. O PV apoiou a reeleição do Zé (prefeito) em 2020 e normal que queira buscar espaço. No entanto, fechar questão agora sobre 2024 é muito cedo”, sustentou Girotto.

Ele lembrou que a orientação nacional do partido do presidente Lula é para que a sigla tenha candidaturas próprias nas principais cidades do país. Nesse caso, a prioridade é ter uma candidatura própria na corrida pelo comando do Palácio da Cidadania e o nome mais cogitado internamente para liderar o projeto que o partido do presidente Luís Inácio Lula da Silva pretende construir em Rondonópolis é o atual presidente da Câmara, vereador Júnior Mendonça.

“No momento certo, nós faremos esta discussão dentro da federação, que tem regras e os partidos que fazem parte devem seguir”, avisou Girotto.

“Não queremos fazer nada por imposição e nem ir a reboque de ninguém. É certo também que não queremos que a prefeitura caia nas mãos da direita. Então, temos que discutir com calma o cenário local e trabalhar para construir um projeto em que as forças populares e progressistas da cidade possam ganhar a disputa pelo comando da prefeitura ano que vem”.