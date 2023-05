O senador Wellington Fagundes (PL) não esconde o seu desejo de buscar o Governo do Estado na eleição de 2026. Para isso se viabilizar, ele entende que, antes de projetar a disputa da próxima eleição para o comando do Palácio Paiaguás, será necessário realizar um bom trabalho nas eleições municipais do ano que vem, com o seu partido sendo protagonista nos maiores colégios eleitorais de Mato Grosso.

Em Rondonópolis, cidade onde tem domicílio eleitoral, o senador projeta que a sigla volte a disputar com candidatura própria o comando do Paço Municipal.

O PL já ocupou a cadeira mais importante do Palácio da Cidadania com J Barreto (in memoriam) e também com Adilton Sachetti (2005/2008) e Ananias Filho (2012) quando, na época, a sigla era chamada de PR.

Nesse sentido, o A TRIBUNA apurou que na manhã deste sábado (20) o senador fará uma reunião na Chácara Vó Miné, com intuito de iniciar o processo de fortalecimento do PL para a disputa da sucessão do prefeito José Carlos do Pátio (PSB), que não pode concorrer à reeleição.

O ex-deputado Delegado Claudinei, que não conseguiu se reeleger por questões de legenda, já que teve uma boa votação, ensaiou, na semana passada, colocar seu nome como candidato a prefeito pelo PL, mas de forma tímida.

Como já foi levantado no “Papo Político” da semana passada, aqui do A TRIBUNA, os rumores são de que o PL trabalha para convencer o deputado Cláudio Ferreira a migrar para a legenda na condição de ser o candidato a prefeito de Rondonópolis pela sigla do ex-presidente Jair Bolsonaro, com quem se encontrou recentemente e o teria incentivado a entrar na disputa.