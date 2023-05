O almoço, com som ao vivo, acontece no salão paroquial anexo à paróquia. O churrasco será servido das 11h às 14h presencialmente mas, quem quiser, poderá optar por retirar via drive thru, que funcionará no mesmo horário.

A Paróquia São Domingos Sávio, no Jardim Atlântico, realiza neste domingo (7), um churrasco em comemoração ao Dia do Padroeiro São Domingos Sávio, que é lembrado neste sábado (6).

Os ingressos podem ser comprados antecipadamente na secretaria da paróquia, ou ainda, no dia do evento.

Além da comemoração tradicional do Dia do Padroeiro com o almoço no Salão Paroquial, neste sábado, às 19h30, será celebrada a Missa com a presença dos paroquianos de todas as 14 comunidades que integram a Paróquia São Domingos Sávio.