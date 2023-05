O preço do etanol teve aumento pela terceira semana consecutiva em Mato Grosso conforme levantamento da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Na semana passada, entre 23 e 29 de abril, o aumento do etanol foi de 6,4% em Mato Grosso. Em Rondonópolis, o preço médio do litro do combustível passou a ser vendido por R$ 4,00 nos postos no final de semana, variando de R$ 3,99 a R$ 4,08, um aumento de cerca de R$ 0,20 com relação aos preços praticados na semana anterior.

Mesmo com a terceira alta consecutiva nos preços, o biocombustível ainda é considerado economicamente mais vantajoso em Mato Grosso, que de acordo com a ANP, é o único estado do Brasil onde o álcool continua sendo mais vantajoso que a gasolina. A relação entre os preços da gasolina e o etanol ficou em 69,1% no Estado, um pouco maior que na semana anterior, quando era de 65,5%.