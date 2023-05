Um casal de Rondonópolis foi preso pela Polícia Federal (PF) anteontem por ter recebido uma encomenda entregue pelos Correios com notas falsas.

- Publicidade -

A investigação foi realizada pela Unidade Especial de Repressão à Falsificação da Polícia Federal, que é responsável pelo monitoramento de encomendas enviadas pelos Correios e transportadoras.

Segundo a PF, na caixa de encomenda foram encontradas oito notas falsas de R$ 100. O material foi apreendido. Em depoimento, de acordo com a polícia, a mulher acusou o esposo de ter feito a negociação e encomendado as notas falsas em nome dela por meio de um grupo de um aplicativo de mensagens.

Após ser ouvido pela PF, o casal foi detido. A mulher foi encaminhada para a Cadeia Pública Feminina de Rondonópolis e o homem para a Penitenciária da Mata Grande.

FORAGIDO EM RONDONÓPOLIS

Também nesta quarta-feira (17), em Rondonópolis, a Polícia Federal cumpriu um mandado de prisão de um homem acusado de três homicídios ocorridos no Estado do Amazonas. Conforme a PF, o suspeito mudou-se para Rondonópolis em 2021 quando descumpriu medidas determinadas pela Justiça do Amazonas e passou a atuar como microempreendedor na cidade.

De acordo com a PF, ele é suspeito de estar envolvido na morte de um homem, no distrito de Cacau Pirêra (AM), em 2018. O indivíduo e três comparsas teriam invadido a casa da vítima e efetuado sete disparos de arma de fogo, causando seu óbito no local.

Este homicídio teria sido motivado por disputa pelo tráfico de drogas no município amazonense. O preso ainda é investigado por outros dois homicídios, todos ocorridos no estado do Amazonas.

Depois de preso, o suspeito foi encaminhado à Penitenciária da Mata Grande de Rondonópolis e aguarda a decisão do Juízo responsável. (Com informações da assessoria).