Conforme o comunicado distribuído pelo diretório municipal do PSB, que é presidido pelo próprio Paulo José, a pauta do encontro será a discussão de questões ligadas às mulheres.

Paulo José foi escolhido pelo prefeito José Carlos do Pátio (PSB) para disputar, pelo seu grupo político, a sua sucessão em 2024. Desde então, o chefe do executivo municipal vem trabalhando para que o presidente da autarquia de saneamento da cidade se torne mais popular junto aos seus apoiadores e ao eleitorado rondonopolitano como um todo.

O PSB de Rondonópolis realiza, na noite desta sexta-feira (26), mais uma reunião ampliada com o intuito de fortalecer o nome do presidente do Sanear, Paulo José Correia, como pré-candidato a prefeito no próximo ano. A reunião ocorrerá na sede da União Rondonopolitana das Associações de Moradores de Bairros (Uramb), a partir das 19h.

Este será o segundo encontro promovido pelo diretório municipal com o propósito de impulsionar o nome de Paulo José como pré-candidato a prefeito. Realizado no início da semana passada, a pauta do primeiro encontro foi povos originários.

Principal fiador do nome de Paulo José na corrida por sua sucessão, o prefeito Zé do Pátio é aguardado no encontro desta vez, já que no primeiro não compareceu, frustrando muitos de seus apoiadores.

Única mulher a ocupar uma cadeira na Câmara Municipal pela sigla, a vereadora Marildes Ferreira deve estar presente, assim como também outras lideranças políticas da legenda no município e de outros partidos que fazem parte da gestão municipal.