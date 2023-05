O prefeito José Carlos do Pátio entregou ontem (16) à Câmara Municipal mais dois projetos de leis que vão compor o novo Plano Diretor Municipal de Rondonópolis. As minutas dos projetos foram recebidas pelo presidente da Câmara, Júnior Mendonça, com a presença dos demais vereadores em reunião realizada na Prefeitura.

Na entrega dos projetos, Pátio destacou a importância do novo Plano Diretor para Rondonópolis, já que é ele que vai nortear o desenvolvimento da cidade nos próximos 10 anos e reforçou que os projetos foram elaborados pensando no desenvolvimento urbano, social, cultural e econômico da cidade, tendo como base a sustentabilidade.

Foram entregues os projetos de lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano e o Código de Edificações que serão agora analisados pela Câmara Municipal. “A gestão está seguindo todos os princípios para garantir o crescimento de Rondonópolis. Um desenvolvimento de forma planejada, organizada, priorizando a questão ambiental, social e cultural, para que a cidade cresça com urbanismo, harmonia e sustentabilidade. Os projetos vêm justamente com esse propósito”, afirmou o prefeito.

O presidente da Câmara Municipal, Júnior Mendonça, afirmou que o prefeito encaminhou hoje [ontem] duas minutas muito importantes que integram o Plano Diretor, que vão possibilitar que a Câmara abra o debate com a sociedade.

“A gente recepciona os projetos com muita alegria e diz para a sociedade rondonopolitana que a partir do mês de junho vamos abrir a discussão, chamar a sociedade organizada, as entidades de classe, para que juntos, em consonância com o crescimento da cidade de Rondonópolis possamos discutir o plano diretor municipal”, disse.

Mendonça aproveitou o encontro ainda para cobrar o envio de mais dois projetos de lei que integram o Plano Diretor que ainda não foram entregues pela Prefeitura à Câmara. De acordo com o presidente, o Município deve encaminhar à Casa de Leis os projetos do Código de Posturas Municipal e do novo Código Ambiental.

A Câmara Municipal formou as comissões para analisar os projetos de lei do Plano Diretor. Os debates devem ter início a partir do próximo mês.

A revisão do Plano Diretor do Município deveria ter sido concluída ainda em 2015, mas somente no ano passado os projetos de lei começaram a ser enviados à Câmara.