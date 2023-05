A ampliação da vacinação vai depender, segundo o superintendente de Saúde Coletiva do Município, Paulo Padim, do percentual de vacinados entre o público prioritário em Rondonópolis e a quantidade de vacinas ainda disponível.

De acordo com o Ministério da Saúde, até o momento, aproximadamente 21 milhões de pessoas receberam a vacina contra a Influenza em todo o Brasil, o que representa cerca de 30% do grupo prioritário. Com a ampliação da campanha, o objetivo é expandir a cobertura vacinal contra a gripe antes do inverno, quando as infecções respiratórias tendem a aumentar.

A orientação do MS atende a pedido de estados e municípios, que podem usar as vacinas em estoque e adotar estratégias locais para operacionalizar a imunização, atendendo às realidades de cada região.

Mais de 80 milhões de doses da vacina trivalente, produzidas pelo Instituto Butantan, foram distribuídas para todo o país. A meta é vacinar 90% da população.

Ainda, segundo o Ministério da Saúde, a campanha de vacinação avança, mas é necessário que mais pessoas se protejam.

“A imunização é fundamental, porque reduz a carga da doença, especialmente em pessoas com problemas de saúde e idosos, prevenindo hospitalizações e mortes, além de diminuir a sobrecarga nos serviços de saúde. Até o fim de abril, ao menos 253 mortes em razão da doença foram confirmadas”.