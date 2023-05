No entanto, o documento emitido ontem pelo Ministério da Previdência Social, por meio da Secretaria de Regime Próprio e Complementar, não foi o emergencial, mas, sim, o administrativo com validade de 180 dias, atestando o cumprimento pelo município dos critérios e exigências estabelecidos na Lei 9.717, de 27 de novembro de 1998.

O documento pedindo a emissão provisória do CRP para o Ministério da Previdência Social foi assinado pelo presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores de Rondonópolis (Impro), Roberto Carlos de Carvalho, e pela secretária municipal de Gestão de Pessoas, Carla Gonçalves de Carvalho.

Pois, o município havia abastecido o sistema eletrônico com todas as informações e documentos exigidos pelo Ministério da Previdência Social e, mesmo assim, o certificado administrativo não estava sendo liberado.

Com a liberação do certificado, que se encontrava bloqueado desde 28 de março, a Prefeitura de Rondonópolis poderá voltar a receber repasses de verbas federais, bem como a liberação para movimentar recursos provenientes de convênios com a União. O CRP é comparado a uma espécie de “certidão negativa” de débitos junto à Previdência.

Enfim, o Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP) de Rondonópolis foi liberado ontem (23) pelo Ministério da Previdência Social. A liberação no sistema eletrônico do Ministério (CadPrev) do documento, com validade de seis meses, ocorreu por volta das 16h30 e foi bastante comemorada no Paço Municipal.

COLETIVA DE IMPRENSA

Em coletiva de imprensa na tarde de ontem, o procurador-Geral do Município, Rafael Santos, disse que os 55 dias que o município ficou sem o CRP não ocasionou prejuízo algum.

“Houve uma suspensão de repasse e, assim que regularizado, o município recebe retroativamente todas as parcelas de repasses de convênio”, disse, acrescentando que a prefeitura não deixou de firmar convênio por conta da falta do CRP.

FATO NOVO

Ele trouxe ainda uma nova informação de que a suspensão do CRP ocorreu após ‘cair’ uma liminar judicial que possibilitava a emissão do documento do município pelo Ministério da Previdência. “Esta liminar perdeu força por meio de uma decisão judicial que quem postulou ela foi o Impro”, revelou.

Em março, segundo ele, o Instituto fez um pedido para que fosse dado baixa no sistema desta liminar. “Porém, deixou de comunicar o município que levaria efeito este ato. Então, esta baixa ocorreu à revelia do município que, somente após efetiva baixa (cancelamento da CRP) teve como tomar as medidas necessárias para regularizar”.

Já a secretária municipal de Gestão de Pessoas, Carla Carvalho, atribui a regularização à uma força-tarefa entre a sua pasta, a de Fazenda e da Procuradoria. “Uma força-tarefa para regularizar pendências que não eram só da prefeitura, mas haviam critérios ligados diretamente ao Impro”, comentou a secretária.

OUTRO LADO

Por meio de nota divulgada no início da noite, o Impro se pronunciou a respeito do que considera “declarações desencontradas e provocadas para confundir os veículos de comunicação e a sociedade”.

Destacou que o Impro, desde 2018, alertou a gestão municipal, por meio de ofícios, e-mails e reuniões, sobre as consequências da falta do CRP.

Além disso, o Instituto sustenta que, com base em vasta documentação, também alertou de forma “solidária e amistosa os gestores municipais” e ainda se colocando “à disposição para ajudar a solucionar a questão”.

Destacou que, nos últimos dois meses, “sempre esteve de portas abertas” e com constantes reuniões com a equipe do prefeito. “Nos últimos 15 dias, o Impro prestou consultorias diárias para a gestão”, frisou, salientando que as pendências só foram sanadas por conta destes encontros diários, com as equipes do Instituto e prefeitura trabalhando conjuntamente, “lado a lado”.

Por fim, lamentou que o diálogo só veio ocorrer após todo o desgaste provocado pelo impasse sobre os encaminhamentos, lembrando “que só é penalizado aquele que comete irregularidade”.