O Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso deve julgar hoje (11) a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) que visa suspender o aumento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2023 de Rondonópolis.

O julgamento está incluído na pauta e deve ocorrer a partir das 14h. A ADI proposta pelo procurador Geral de Justiça de Mato Grosso, Deosdete Cruz Junior, está sob a relatoria do desembargador Paulo da Cunha e deve ser julgada em plenário.

O Tribunal de Justiça deve avaliar hoje se acata o pedido de liminar de suspensão da cobrança do aumento do IPTU feito pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso. Já, o mérito da ADI ainda não tem data para ser julgado.