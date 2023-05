1 de 6

O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE/MT) estabeleceu prazo de 45 dias para que o Governo do Estado e nove prefeituras, entre elas a Prefeitura de Rondonópolis, apresentem plano de providências para melhoria na infraestrutura de 45 escolas.

- Publicidade -

As unidades, fiscalizadas durante a auditoria nacional denominada Operação Educação, apresentam uma série de falhas estruturais relacionadas à segurança, acessibilidade e alimentação, dentre outros. O levantamento foi apreciado na sessão ordinária de ontem (9).

Em Rondonópolis, o TCE/MT vistoriou seis escolas: Cmei João Lopes da Silva, Cmei Jéssica Adriana Lima Ferreira, Escola Municipal Celson Antonio de Carvalho, Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida, Escola Municipal Mario de Andrade e Escola Estadual Major Otávio Pitaluga.

O TCE/MT apontou diversas inconformidades nas escolas de Rondonópolis, a principal foi a falta de extintores de incêndio. Em todas as escolas vistoriadas, os extintores estavam com o prazo de validade vencido. Várias delas também não contavam com acessibilidade como é o caso da Cmei João Lopes da Silva, da EEMOP e das escolas municipais Nossa Senhora Aparecida e Mario de Andrade. Problemas como mofo nas paredes, rachaduras, infiltrações e inadequações nos banheiros também foram relatados na maior parte das escolas.

Na Cmei João Lopes da Silva, o relatório de vistoria indica que o prédio tem alagamentos, que o espaço de banho do berçário é inadequado e que a segurança é feita por um único servidor. Na Escola Mário de Andrade os alunos não têm refeitório e precisam comer nas salas de aula e o pátio da escola está tomado pelo matagal. Segundo a fiscalização, nem o parquinho pode ser utilizado por falta de limpeza.

Na Escola Estadual Major Otávio Pitaluga diversos problemas foram relatados pelo TCE/MT como falta de reforma desde 2004. No relatório, a fiscalização indicou ainda problemas nos banheiros, que não têm porta, mofo nas paredes, salas com paredes danificadas e fiação exposta.

1 de 5

Ao todo, o trabalho abrangeu instituições da rede pública estadual e municipal de Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis, Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Cáceres, Rosário Oeste e Santo Antônio de Leverger, onde os auditores do TCE/MT verificaram inadequações aparentes em 64% do total de instalações vistoriadas.

Sob relatoria do conselheiro Antonio Joaquim, o processo mostra que em apenas 10 das escolas fiscalizadas nestes municípios o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) está dentro do prazo de validade. Em 16 delas não há extintores e outras 14 apresentam desconformidades aparentes nos equipamentos de combate a incêndio.

Presidente da Comissão Permanente de Educação e Cultura do TCE/MT, Antonio Joaquim também chamou a atenção para os números referentes à segurança escolar. “A segurança dos alunos é um assunto de grande interesse público no momento e que causa enormes preocupações aos pais mato-grossenses”, disse na ocasião.