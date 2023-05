Durante sessão ordinária de ontem (10), o vereador subtenente Guinancio (PSDB) anunciou que na próxima semana deve apresentar o pedido para a abertura de uma Comissão Especial de Investigação (CEI) na Câmara Municipal, com o intuito de apurar responsabilidades pelo bloqueio do Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP) do município, desde o último dia 28 março.

- Publicidade -

O anúncio do parlamentar foi feito, segunde ele, após não chegar na Casa projetos de lei enviados pelo prefeito José Carlos do Pátio (PSB), visando possibilitar o desbloqueio do CRP, que está impedindo o município de acessar recursos federais.

Conforme o A TRIBUNA noticiou na edição de ontem (10), havia uma expectativa por parte dos vereadores de que o prefeito poderia enviar projeto para ser votado durante a sessão, com intuito de fazer adequações na legislação no sentido do município atender as exigências do Ministério da Previdência Social para emitir o CRP de Rondonópolis

“Independente de qualquer encaminhamento que será dado a partir de agora pelo prefeito no sentido de resolver o bloqueio, eu apresentarei semana que vem um pedido para a abertura de uma CEI na Casa”, avisou o tucano.

Ele ressaltou que a CEI será importante para esclarecer quem foi o responsável ou responsáveis para que o município tivesse o CRP bloqueado, causando uma série de prejuízos.