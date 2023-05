- Publicidade -

Equipe de Rondonópolis na competição em Houston (Foto – Lara Loyola)Depois de conquistar o 1º lugar no 5º Festival Sesi de Robótica no Brasil, na categoria First Robotics Competition (FRC), a equipe Agrobot de Rondonópolis representou o Brasil no torneio Internacional de Robótica First Championship, maior competição de robótica educacional do mundo, realizado em Houston (TX), Estados Unidos, entre os dias 19 e 22 de abril.

A equipe formada por Luiz Felipe Serafim de Souza, João Vitor Silva Almeida, Letícia Campos de Freitas, Kettly Vitoria Rodrigues Bezerra e João Pedro Pistori, juntamente com quatro mentores, entre eles o mentor Djair Assunção Gonçalves Oliveira, participou da competição ao lado de outras 78 equipes de várias partes do mundo.

Os integrantes da equipe são alunos do Senai de Rondonópolis e se juntaram em equipe para participar do festival de robótica. Para a competição, criaram um robô industrial para realizar as provas propostas aos participantes.