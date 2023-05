O ministro da Educação, Camilo Santana, esteve ontem (25) em Rondonópolis, onde participou da inauguração do Centro Municipal de Educação Infantil “Carlos Alberto de Carvalho”, no Residencial Rosa Bororo, e do bloco de medicina – Centro de Saúde – da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR).

O ministro veio acompanhado do governador Mauro Mendes e foi recebido pelo prefeito José Carlos do Pátio, pela reitora da UFR, Analy Polizel, e pelo presidente da Câmara Municipal, Júnior Mendonça.

Em Rondonópolis, o ministro também anunciou a retomada das obras da educação inacabadas em todo Mato Grosso. Estão sendo disponibilizados pelo Governo Federal, segundo Camilo Santana, quase R$ 4 bilhões para entregar todas as obras públicas paradas hoje no Brasil, na educação, que são mais de 6 mil.

O ministro afirmou que estava feliz de fazer a entrega do bloco de medicina da UFR e destacou que estará aberto para receber as demandas da universidade.

“Estamos planejando uma política de expansão dos Institutos Federais e das nossas universidades. Garantir que nossos jovens tenham qualidade na sua formação”, atestou, destacando que o Ministério da Educação está planejando o orçamento do próximo ano para poder atender as necessidades da educação.

PASSAGEM POR CUIABÁ

Antes de Rondonópolis, o ministro participou de uma reunião com o governador Mauro Mendes, no Palácio Paiaguás, onde assinou um Termo de Intenção para a retomada de dezenas de obras em escolas da educação básica, via parceria entre Governo Federal, Governo do Estado e prefeituras.

Além da parceria nas obras das escolas, Santana garantiu recursos na ordem de R$ 77 milhões para equipar o Hospital Universitário Júlio Muller. Outros R$ 13 milhões serão destinados pelo Governo de Mato Grosso.

A unidade de saúde está sendo construída pela atual gestão estadual, após ficar parada desde 2013. Após a entrega, o hospital será gerido pela Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT).

“Vamos fazer essa parceria juntos, para que a gente possa, no ano que vem, entregar essa grande obra do novo Hospital Universitário aqui em Cuiabá, aqui em Mato Grosso, que vai atender aos nossos jovens, atender a população que precisa do atendimento de saúde e qualidade”, afirmou.

“O ministro deu uma excelente notícia de que os recursos já estão liberados para as obras em andamento. Recursos não faltarão e a nossa população será atendida assim que essas obras forem retomadas e concluídas”, arrematou o governador Mauro Mendes.