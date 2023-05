“O mais importante é que com a cidade atingindo a meta de respostas não haverá nenhum prejuízo e todos os índices e indicadores poderão ser divulgados”, afirmou o coordenador, que completou que agora as equipes que atuam no Censo 2022 em Rondonópolis farão o trabalho de verificação de informações.

O Município também contou com o reforço de recenseadores de Minas Gerais que foram deslocados para Rondonópolis para auxiliar no trabalho de coleta de dados junto aos domicílios locais.

Segundo o coordenador do Censo em Rondonópolis, Marcelo Marques, a expectativa é que o município chegue a 97% de respostas com a finalização de inclusão dos dados.

Segundo o coordenador do Censo em Rondonópolis, Marcelo Marques, a expectativa é que o município chegue a 97% de respostas com a finalização de inclusão dos dados.

Depois de várias prorrogações e inúmeras dificuldades, Rondonópolis conseguiu atingir o mínimo de 95% de respostas no Censo 2022. A informação foi confirmada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e, com isso, a cidade poderá ter todos os indicadores divulgados.

Dentre os municípios com maior população no Estado, apenas Rondonópolis conseguiu atingir a meta de 95% de respostas. Cuiabá, Várzea Grande e Sinop, por exemplo, continuam com as equipes empenhadas para finalizar o levantamento.

De acordo com o IBGE, a etapa de apuração de informações, com a coleta de dados do Censo segue até o dia 28 de maio no Brasil e os dados definitivos de população do Censo serão divulgados, impreterivelmente, em 28 de junho.