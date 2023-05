O vereador subtenente Guinancio (PSDB) anunciou que pretende apresentar, na sessão de hoje (3), um pedido de instauração de uma Comissão Especial de Inquérito (CEI), com a finalidade de apurar os motivos que levaram à não emissão, pelo Ministério da Previdência, do Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP) do município. Caso seja aprovada a abertura de uma CEI na Câmara, o prefeito José Carlos do Pátio (PSB) pode ser afastado, preventivamente, por até 180 dias do cargo.

O certificado foi negado pelo Ministério da Previdência Social após a constatação do não cumprimento, por parte do município, das exigências legais constantes na Lei Federal 9.717, de 1998, e na Constituição Federal.

Conforme o A TRIBUNA já noticiou, a falta do CRP impede o Município de receber recursos federais, impactando assim na prestação de serviços em áreas como educação e saúde, bem como paralisar obras.

Entre as medidas apontadas que poderiam resolver o problema, segundo o vereador Guinancio, estão o pagamento de uma diferença de alíquota R$ 1,5 milhão ao Instituto Municipal de Previdência de Rondonópolis (Impro) e o envio para Câmara de um projeto de lei saneador de alíquota de desconto dos servidores.

Diante da suspensão do CRP, a prefeitura decidiu por questionar na Justiça. O Município requer que o Ministério da Previdência Social emita o CRP que foi bloqueado, bem como não seja cobrado o valor de R$ 1.557.587,16 em contribuição patronal ao Impro.

A ação de solicitação liminar do CRP foi proposta no dia 17 de abril, na Vara Federal de Rondonópolis, que foi negada pela juíza da 1ª Vara Federal, Carina Michelon, na quinta-feira (27).

O anúncio de que pretende solicitar a abertura de CEI na Câmara foi feito ontem (2), durante a Ordem do Dia, pelo vereador Guinancio, que preside a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).