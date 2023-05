A presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis (Sispmur), Geane Lina Teles, defendeu ontem (23) que a instalação de uma Comissão Especial de Investigação (CEI) na Câmara Municipal é a melhor forma de esclarecer a sociedade e apurar as responsabilidades pela suspensão por 55 dias do Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP) do município pelo Ministério da Previdência Social.

Proposta pelo vereador subtenente Guinancio (PSDB), que preside a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa de Leis, o pedido de abertura lido na semana passada conta com quatro assinaturas, faltando três para que possa ser apresentado o requerimento e ser apreciado pelo plenário, quando necessitará de ao menos 11 votos para sua aprovação.

“Ainda tenho esperança que aqueles vereadores que não assinaram o documento mudem de ideia”, disse a sindicalista. Ela ressaltou ainda que é necessário um movimento da sociedade no sentido de cobrar um posicionamento dos vereadores.

“Precisa (sociedade) entrar nessa história e pressionar. Neste momento precisamos dos representantes de classe, do Observatório Social, dos líderes comunitários e de todos aqueles que desejam o melhor para nossa cidade. Os culpados precisam de punição exemplar”, afirmou Geane.

Segundo ela, os prejuízos causados pelo bloqueio do CRP aos cofres municipais podem ter sido milionários. “Eu ouvi da boca de um secretário que passa dos R$ 250 milhões. Se isso for verdade, é gravíssimo. Tenho certeza que o Ministério Público será provocado e vai entrar no caso”, frisou.

Ela informou que solicitou ao município, por meio de ofício 90/2023, protocolado no fim da tarde de ontem, com cópia para Câmara Municipal, acesso ao extrato e demonstrativo de verbas perdidas pelo município no período em que o CRP ficou bloqueado.

Ela acusou ainda a gestão municipal de ter provocado a situação por “negligência e incompetência administrativa”. Ressaltou que há cinco anos a gestão municipal vem sendo informada sobre as pendências com a Previdência Social pelo Impro, por meio de documentos oficiais.

“Todos os alertas foram ignorados pelo senhor prefeito José Carlos do Pátio e seu secretariado. Só resolveram sair da cadeira depois que o leite estava derramado. Faltou compromisso e seriedade. Esse caso pode sim ser enquadrado como improbidade administrativa”.

Lamentou ainda as narrativas da gestão municipal e de vereadores da base para tirar “o corpo fora”. “Eles fazem a lambança e querem empurrar a culpa no Impro. Mas, esqueceram de mencionar que a alíquota do CRP foi paga com atraso e o prefeito José Carlos do Pátio recebeu uma multa do Ministério da Previdência Social de quase R$ 22 mil. Agora eu pergunto, sabe quantas multas ou notificações o Impro recebeu? Nenhuma!”, destacou Geane.