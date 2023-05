O trânsito deve estar no topo dos debates e da agenda pública neste mês, quando se desenvolvem várias atividades de conscientização com o Maio Amarelo.

Atualmente, uma das áreas onde se concentram os maiores desafios em Rondonópolis, o trânsito deverá ser debatido com mais ênfase neste período. Ações de conscientização e audiências públicas já terão início nesta semana na cidade.

Os desafios no trânsito local têm se tornado cada vez maiores. O aumento constante da frota de veículos, a falta de conscientização, o desrespeito à legislação de trânsito, uma fiscalização deficiente, com crescente aumento de acidentes e vítimas, são obstáculos a serem transpostos.

Conforme dados do Departamento de Trânsito de Mato Grosso (Detran/MT), Rondonópolis tem hoje a segunda maior frota do Estado com 205.883 veículos em circulação e tem deficiências a serem superadas. Sem fiscalização e conscientização adequadas, ao mesmo tempo em que a frota aumenta, crescem os problemas, com infrações e acidentes.

Um dos principais obstáculos, segundo o gerente da 2ª Ciretran, Carlos Nazário, está na falta de um pátio para veículos apreendidos. Ele explica que a fiscalização de trânsito precisa ser intensificada em Rondonópolis mas, para que isso ocorra, é necessário que o Município também disponibilize um pátio para receber os veículos apreendidos. Sem isso, nem mesmo as operações da Lei Seca, já previstas para terem início na cidade, podem ser concretizadas.