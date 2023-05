Com o 2º maior Produto Interno Bruto (PIB) de Mato Grosso e 90º maior do Brasil em 2020, conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o levantamento da Fundação Getúlio Vargas (FGV), “Mapa da Riqueza no Brasil”, aponta que a renda média da população de Rondonópolis no mesmo ano era apenas a 12ª maior de Mato Grosso e 119ª do País.

O estudo da FGV, que visa medir a desigualdade de renda e os impactos da pandemia nos municípios brasileiros, mostra que a renda média do rondonopolitano em 2020 era de R$ 1.631,94, valor que coloca a cidade com a 12ª melhor renda em Mato Grosso, atrás de Primavera do Leste, que tem a população com a maior renda média no Estado, seguida de Sapezal, Sorriso, Cuiabá, Lucas do Rio Verde, Querência, Campo Novo do Parecis, Campos de Júlio, Campo Verde, Sinop e Canarana.

Além disso, o “Mapa da Riqueza no Brasil” indica que a população de Rondonópolis sentiu os impactos da pandemia em 2020, com queda de 10,94% na renda média dos moradores em relação a 2019. A renda média do rondonopolitano que era de R$ 1.833,00 em 2019, caiu para R$ 1.631,94 em 2020 segundo o levantamento da FGV.