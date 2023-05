O Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (ALMT) julgou improcedente por unanimidade o pedido de suspensão do aumento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2023 de Rondonópolis.

O Tribunal julgou hoje (11), o pedido de liminar proposto pelo procurador-Geral de Justiça de Mato Grosso, Deosdete Cruz Junior, na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), que pretendia suspender o aumento do imposto sob a alegação de inconstitucionalidade e aumento abusivo.

Os desembargadores seguiram o voto do relator, desembargador Paulo da Cunha, que entendeu que o aumento do IPTU em Rondonópolis não é abusivo, que as leis complementares que resultaram no aumento do imposto são constitucionais e que a situação em Rondonópolis é diferente de Cuiabá, em que o Tribunal suspendeu o aumento do IPTU por considerar o reajuste abusivo.

Confira reportagem completa na edição desta sexta-feira (12) do A TRIBUNA.