A interdição total, ontem (16), de um trecho do Anel Viário Conrado Salles Brito, em Rondonópolis, para o início das obras de restauração do pavimento da pista, irritou muitos usuários, a maioria deles motoristas de veículos pesados, que não aceitam pegar o desvio proposto, que em grande parte percorre uma estrada vicinal.

- Publicidade -

Segundo informações repassadas ao A TRIBUNA, no final da tarde de ontem a interdição de tráfego de veículo causou tumulto no local, com registro de filas nas proximidades da via de acesso ao Campo Limpo, onde foi feito um bloqueio por funcionários da empresa contratada pela secretaria de Estado de Infraestrutura (Sinfra/MT) para execução da obra.

Inclusive, a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Setrat) encaminhou agentes para o local, a fim de impedir que veículos pesados acessassem a cidade. A Polícia Militar também enviou uma equipe para garantir a segurança.

Diante do tumulto, o tráfego de veículo foi liberado. No entanto, a informação é de que a empresa pretende interditar novamente no dia de hoje (17) o trecho do Anel Viário.

Anunciada pelo governador Mauro Mendes (UB) no início deste mês, a obra estimada em R$ 22 milhões prevê a restauração total dos quase 16 km da pista do Anel Viário, com asfalto CBUQ.

Procurada pelo A TRIBUNA, a Sinfra/MT confirmou, por meio da assessoria de imprensa, que será feito um desvio para a execução das obras, que estão previstas para serem concluídas em 120 dias. Os bloqueios do tráfego ficam no cruzamento da rua Exupério Alves Pereira com a MT-483 e outro no próprio Anel Viário, um pouco depois da empresa G-10.

O temor é que esta decisão de interditar um trecho do Anel Viário possa aumentar o acesso de veículos pesados nas vias urbanas, causando uma série de transtornos e aumentando os riscos de acidentes.

“A maioria dos condutores de veículos pesados não vai querer pegar o desvio, pois não tem segurança para passar nem de dia nem de noite, principalmente. Trata-se de uma via de chão estreita, que não comporta veículos de grande porte. Aí os transtornos virão para dentro da cidade”, alertou o policial rodoviário federal aposentado Aristóteles Cadidé.

Para ele, este desvio não tem como prosperar. “Podem fazer a restauração da pista com Pare e Siga, como todos fazem no mundo inteiro. Interditar e jogar estes veículos para estrada de chão sem condição alguma de receber este tráfego vai causar problemas para a população”, reforçou Cadidé.

Por meio de nota, o secretário municipal de Transporte e Trânsito (Setrat), Lindomar Alves, fez questão de afirmar que é a favor da obra, mas discorda da decisão tomada pela Sinfra estadual e a empresa contratada para executar o serviço de interditar totalmente um trecho do Anel Viário.

Esclarece que a obra será executada em uma faixa de domínio de responsabilidade do Estado e também ressalta que o melhor seria executar o serviço de restauração da pista do Anel Viário por meio do sistema Pare e Siga. “A obra é bem-vinda, somente estamos posicionando contrário à metodologia do desvio”, completou Lindomar.