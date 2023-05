Amanhã (11), o Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) deve julgar ação impetrada pelo Ministério Público Estadual (MPE), na qual alega que os valores do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) cobrados este ano pela prefeitura de Rondonópolis foram abusivos. Estes aumentos, conforme vem registrando o A TRIBUNA, ainda têm causado reclamações de muitos contribuintes.

- Publicidade -

É o caso de alguns moradores que procuraram a vereadora Kalynka Meirelles (Republicanos) ontem (9), na Câmara, para questionarem os valores cobrados este ano. O sentimento deles é de indignação e muitos alegam não ter condições de pagar o valor cobrado.

Um deles apresentou para a parlamentar o documento emitido pela Prefeitura de Rondonópolis no qual se verifica uma elevação considerável do valor do imposto municipal de um terreno no Sagrada Família.

O valor cobrado em 2021 foi de R$ 784,31, passou para R$ 1.610,19 em 2022 e chegou ao montante de 2.231,02 este ano, com as alíquotas subindo todos os anos:1,5%, 3% e 4%, respectivamente.

Mas o que mais chamou a atenção da vereadora foi o valor cobrado de uma área na região conhecida como Chácaras Pica Pau, onde subiu muito o valor venal e alíquota, que era de 0,60% e passou para 2%.

O valor do imposto cobrado de R$ 529,26 no ano passado saltou para a bagatela de R$ 35.058, 66 este ano, um aumento de mais de 6.612% se comparado um ano para o outro. “Um absurdo e que o proprietário diz que não tem como pagar”.

Contrária ao projeto que foi encaminhado ano passado pelo prefeito José Carlos do Pátio (PSB), a vereadora Kalynka disse que desde o início questionou a proposta, pois entendia que mexer na planta venal e nas alíquotas resultaria em reajuste de valores exorbitantes.

“Isso era uma grande preocupação minha, pois percebemos que existiam situações inconsistentes que resultariam nestes tipos de situações que estamos vendo acontecer por toda a cidade”, disse ela, acrescentando que deveria ter sido estudado melhor. “Acho que todo mundo deve contribuir com a cidade, mas não da forma que foi feita”, completou.

A Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN) foi proposta pelo procurador Geral de Justiça de Mato Grosso, Deosdete Cruz Junior, em 17 de março. Na ação, o procurador pede a suspensão das leis que levaram ao aumento do IPTU em 2023 na cidade.