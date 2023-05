O Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT) instaurou um inquérito civil, por meio da Promotoria da Cidadania de Rondonópolis, para investigar o comércio de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) na cidade, especificamente quanto às margens de lucro, supostamente abusivas, bem como os preços praticados no comércio local na venda direta ao consumidor final.

Os levantamentos levaram o MPMT a emitir recomendações à Secretaria Municipal de Receita e ao Procon para que fiscalizem sete revendas de GLP que não teriam autorização da Agência Nacional do Petróleo (ANP) para comercializar o produto ou que estariam com as autorizações canceladas. As recomendações foram emitidas na última sexta-feira (26).

A promotora de Justiça Joana Bertoni Ninis recomenda que os órgãos municipais fiscalizem os estabelecimentos e interditem a revenda de GLP naqueles em que ficar comprovado que não há autorização da ANP para a comercialização do produto. A Secretaria Municipal de Receita e o Procon têm um prazo de 15 dias para conduzir as fiscalizações e informar as providências adotadas.

“Que seja observado pelo Procon e pela Secretaria Municipal de Receita se o estabelecimento a ser fiscalizado somente realiza a atividade de revenda de GLP ou se são desenvolvidas outras atividades, vez que somente a revenda de GLP deve ser proibida por falta de autorização do órgão regulador responsável, a ANP”, destaca a promotora na recomendação.