Com o anúncio da Petrobras na última terça-feira (16), de redução de 21,3% no gás de cozinha (GLP), a expectativa é da queda de preço que chegará até o consumidor. A previsão da Petrobras é de que o preço médio do botijão de 13 kg fique abaixo dos R$ 100,00 para os consumidores. O valor praticado na revenda, no entanto, não é controlado diretamente pelo governo.

Em Rondonópolis, levantamento do A TRIBUNA junto a revendedores e distribuidores de gás de cozinha na cidade mostra que a redução ainda não chegou até o consumidor. A expectativa, segundo as revendas, é que os preços comecem a cair a partir desta segunda-feira (22).