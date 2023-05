O governo também vai iniciar a construção de travessias urbanas em trechos da BR-163 na região Norte do Estado. Em Sinop, por exemplo, estão previstos dois viadutos. Em seguida, as obras serão realizadas em Sorriso.

São eles: o trecho entre Posto Gil e Nova Mutum (Km 507 ao Km 603); a travessia urbana de Sinop (Km 823 ao Km 834), e a Rodovia dos Imigrantes (KM 321,3 ao 353,5), que receberá obra de manutenção, neste primeiro momento. As obras devem iniciar ainda em 2023 e a projeção é de que ao menos 36 quilômetros de pistas duplicadas sejam entregues ainda no primeiro ano de concessão.

Um cronograma já foi estabelecido com base técnica, considerando os pontos com maior número de acidentes e pior fluidez no tráfego, definindo trechos prioritários, conforme explicou o presidente da MT Par, Wener Santos.

O Governo do Estado assume, oficialmente, a concessão da BR-163, entre Itiquira e Sinop, hoje (4), em evento marcado para acontecer às 14h, no Palácio Paiaguás, em Cuiabá.

Além dos trechos prioritários, o Governo de Mato Grosso também prevê as seguintes obras de duplicação: de Nova Mutum a Lucas do Rio Verde (Km 603 ao Km 686); Lucas do Rio Verde (Km 686 ao Km 691); Lucas do Rio Verde a Sorriso (Km 691 ao Km 745); e de Sorriso a Sinop (Km 745 ao Km 83).

As obras de construção do contorno viário em Rondonópolis, que estavam previstas no contrato de concessão da rodovia, por exemplo, não fazem parte do cronograma anunciado pelo Governo do Estado pelos próximos dois anos e que terão R$ 1,6 bilhão investidos.

Também não há previsão de construção de viadutos ou trincheiras na travessia urbana de Rondonópolis como alternativa à construção de um novo contorno viário.

Em Rondonópolis, devem ser concluídas as obras atualmente em andamento de reforma da ponte sobre o Rio Vermelho, que tem previsão de ser concluída em agosto e da construção da passarela de pedestres na travessia urbana.

TRAVESSIA URBANA É GRANDE PROBLEMA

A travessia urbana de Rondonópolis tem se tornado um problema cada vez mais grave. Com o aumento do tráfego urbano de veículos leves que precisam disputar espaço com veículos pesados, o número de acidentes vem aumentando e muitos moradores já perderam a vida neste trecho.

As alternativas apontadas seriam a construção de viadutos ou trincheiras na travessia urbana atual ou a construção do novo contorno viário.

Em função do número crescente de acidentes, lideranças de moradores da região Salmen, como mostrou recentemente o A TRIBUNA, criaram uma comissão da travessia urbana para cobrar a construção de viadutos ou trincheiras na via para garantir mais segurança à população.